Reafirma ERA compromiso con la paz y el bienestar

Durante una intensa gira de trabajo por la región De Los Bosques, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó los municipios de Huitiupán, San Andrés Duraznal y El Bosque, donde reafirmó su compromiso con la paz, el bienestar y el desarrollo social y económico a través de políticas públicas, cercanas a la gente y con un alto sentido humano que ponen en el centro a las personas, especialmente a quienes menos tienen.

“Este es un gobierno que escucha, que atiende las necesidades del pueblo. Quiero expresarles que desde muy temprano nosotros luchamos para darle desarrollo y paz a Chiapas, porque créanme, cuando iniciamos daba mucha tristeza ver cómo estaba, prácticamente todo el estado, sitiado por la delincuencia organizada. Seguimos trabajando, porque la paz no es un tema acabado, la paz se construye todos los días”, expresó.

Recorrido

En Huitiupán, el mandatario recorrió las Unidades Móviles de Atención para la Prevención del Cáncer de Mama, entregó insumos agrícolas e inició la rehabilitación del camino Huitiupán–Santa Catarina–Los Naranjos, así como la construcción de la red de energía eléctrica en la localidad Francisco Villa. También anunció que sumará esfuerzos con el Ayuntamiento para consolidar el proyecto de agua potable.

En San Andrés Duraznal, Ramírez Aguilar dio el banderazo de inicio a la obra en la escuela primaria “Rafael Ramírez Castañeda”, recorrió los módulos de Salud y entregó becas Rosario Castellanos para la alfabetización; además de apoyos a productoras y productores del campo. En ese marco, se comprometió a impulsar acciones de desarrollo como la construcción de caminos, proyectos de agua potable y el fortalecimiento de la cafeticultura. Asimismo, invitó a la población a sumarse a la gran jornada de alfabetización, para sacar del rezago a Chiapas.

En El Bosque

En este municipio, el gobernador entregó becas Rosario Castellanos e insumos agrícolas, recorrió los módulos de atención médica gratuita y dio el banderazo a la construcción del camino El Bosque–Chabajebal. Anunció que este año iniciará la modernización de una de las principales vialidades del municipio, destacando que los recursos se destinan a combatir el rezago en distintos rubros y a elevar la calidad de vida de los pueblos que habían estado en el olvido.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que en cada municipio se entregaron 500 bombas fumigadoras para fortalecer el trabajo de las y los productores del campo; anunció la entrega de medicamentos y capacitaciones gratuitas para combatir al gusano barrenador del ganado.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, destacó los avances del programa Alfabetización Chiapas Puede, recordando que nunca es tarde para empezar y que siempre es posible alcanzar nuevas metas.

Desarrollo

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, resaltó que tanto la ampliación de la red eléctrica en la localidad Francisco Villa, en Huitiupán, con una inversión de más de 2.2 millones de pesos (mdp), como la rehabilitación de la calle principal de El Bosque, con más de 17 mdp, son obras que responden a demandas muy sentidas de la población.

El titular de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, detalló que las obras iniciadas este día —la rehabilitación de 2.4 kilómetros del tramo Huitiupán–Santa Catarina–Los Naranjos y la construcción de un kilómetro del camino El Bosque–Chabajebal— representan una inversión superior a 22.7 mdp, en beneficio de más de 16 mil habitantes de la región.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, precisó que en la escuela primaria “Rafael Ramírez Castañeda”, en San Andrés Duraznal, se construirán tres aulas equipadas con una inversión de dos millones 854 mil 254 pesos, en beneficio de 667 estudiantes.

A su vez, la alcaldesa de Huitiupán, Amalia del Carmen Ochoa Ramos, y los presidentes municipales de San Andrés Duraznal, Humberto Hernández Gómez, y de El Bosque, José Napoleón Gómez Gómez, agradecieron al gobernador por las acciones destinadas a sus municipios, que reflejan el compromiso de la Nueva ERA con el desarrollo y bienestar de los pueblos.