Con una inversión superior a 40.4 millones de pesos (mdp), el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca inauguraron en Tuxtla Gutiérrez la rehabilitación y remodelación de la Casa de las Sabias y los Sabios del DIF Chiapas, un centro asistencial que ahora cuenta con instalaciones adecuadas para brindar atención digna, solidaria y humanista a las personas adultas mayores que más lo necesitan.

Reconocimiento

En su mensaje, el mandatario reconoció a la señora Sofía Espinoza por su interés y compromiso social para impulsar el rescate de este espacio destinado al cuidado, la protección y el bienestar de las personas adultas mayores. Reiteró que el gobierno de la Nueva ERA continuará promoviendo acciones que se traduzcan en mejores condiciones de vida para las chiapanecas y los chiapanecos.

La señora Sofía Espinoza Abarca destacó que la remodelación de la Casa de las Sabias y los Sabios se llevó a cabo a partir de escuchar y atender las necesidades de sus residentes. Explicó que el lugar cuenta con áreas de recreación, un jardín botánico para terapia ocupacional y atención profesional, incluida la odontológica. También agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para hacer realidad estas mejoras y aseguró que se mantendrá el cuidado y la atención que merecen las personas adultas mayores.

Prioridades

Por su parte, la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, señaló que el bienestar y el cuidado de las personas adultas mayores son prioridades para la Nueva ERA, pues merecen atención, compañía y espacios dignos que les permitan vivir esta etapa con tranquilidad y respeto. Añadió que la reinauguración de este centro fortalece ese compromiso y reconoció la labor del personal que, con dedicación y cariño, atiende, acompaña y contribuye diariamente al bienestar de las y los residentes.

La coordinadora operativa de los Centros Asistenciales del DIF Chiapas, Margarita Trujillo Castillo, valoró el trabajo conjunto del mandatario estatal y de su esposa, así como su compromiso humano con las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, mediante obras que dignifican su calidad de vida. Asimismo, subrayó que, en pocos meses, la actual administración ha transformado los centros asistenciales de la entidad, superando los resultados de las últimas siete gestiones gubernamentales.

Mejoran la calidad

El médico de la Casa de las Sabias y los Sabios, Jesús Salvador Vázquez Jiménez, agradeció al gobierno del Estado la reconstrucción de este centro asistencial y reconoció la visión de cercanía con el pueblo de Chiapas. Explicó que estas acciones mejoran la calidad y seguridad de la infraestructura, particularmente en el área de servicios médicos, donde las 36 personas adultas mayores que se encuentran albergadas, algunas de ellas con enfermedades crónico-degenerativas, reciben atención digna.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, destacó la visión humanista del Ejecutivo estatal y de la señora Sofía Espinoza Abarca al impulsar la remodelación de este espacio, que ofrecerá instalaciones dignas y acompañamiento profesional a las personas adultas mayores.

Durante este evento también se entregó la donación de tres mil paquetes de pañales para personas adultas mayores. Estuvieron presentes el secretario general de Gobierno y Mediación, Jorge Enrrique Hernández Bielma; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; los secretarios del Humanismo, Leonardo León Alcázar, y de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca; la secretaria privada del gobernador, Patsy Carrillo; la administradora de la Casa de las Sabias y los Sabios, Diana Paola de Paz Torres; la presidenta del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Mercedes Ortiz Salazar; el sacerdote Bernardo Rangel Moreno; personal del Sistema DIF Chiapas; presidentas de los voluntariados, y personas beneficiarias.