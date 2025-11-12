Reafirma ERA compromiso con los cafeticultores

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), Jorge Baldemar Utrilla Robles, en la que se abordaron temas prioritarios para el fortalecimiento de la cafeticultura en el estado.

Acompañado por los secretarios de Finanzas, Manuel Pariente Gavito, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Barba Arrocha, el mandatario reiteró el compromiso de su administración de invertir en el mejoramiento de herramientas y equipamiento, con el propósito de optimizar los procesos de producción y agregar valor al café chiapaneco.

Compromiso

“Con la implementación de estas acciones buscamos fortalecer la economía del estado y, sobre todo, trabajar de la mano con las productoras y los productores para que el campo chiapaneco siga creciendo de forma sostenible y competitiva”, destacó el gobernador.

Ramírez Aguilar subrayó que el café de Chiapas es el mejor, por lo que continuará impulsando estrategias que consoliden su prestigio y mantengan su reconocimiento a nivel nacional e internacional.