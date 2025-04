Reafirma ERA compromiso con pueblos originarios

En un ambiente de respeto, diálogo y fraternidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Asamblea del Pueblo en el municipio de Chalchihuitán, donde subrayó que este ejercicio democrático y plural reafirma el carácter humanista de su gobierno, cuyo eje central es escuchar a la ciudadanía y promover su participación en las decisiones que impulsen el desarrollo comunitario.

“No haremos nada sin el respaldo del pueblo. Cuando el gobierno actúa solo, las obras no sirven. A partir de ahora, todo será con el pueblo. El dinero va a rendir más porque no hay moches, porque no hay arreglos para que alguna persona o empresario gane más. El único que debe ganar es el pueblo”, expresó Ramírez Aguilar.

Principales objetivos

Señaló además que uno de sus principales objetivos es mejorar el índice de desarrollo humano en Chalchihuitán y Aldama y, progresivamente, en más municipios a lo largo del sexenio.

Después de un ritual de bendición y purificación, y de recibir el bastón de mando por parte de los mayordomos, acompañado de música de violín, arpa, flauta y tambores, junto al presidente municipal Manuel García Núñez, autoridades tradicionales, servidoras y servidores del pueblo, legisladoras y legisladores, atestiguó una votación a mano alzada en la que la población eligió, de forma democrática, priorizar la construcción de cuatro kilómetros de caminos y obras de agua potable.

El mandatario reconoció este acuerdo como un acto de compromiso con el bien común, que significa acabar con el despilfarro de los recursos públicos y destinarlos en mejorar la infraestructura municipal. “Los felicito por este gran acuerdo que ustedes lograron y del que yo he sido testigo”, agregó.

Desde el parque central, anunció que su administración impulsará obras de caminos, agua potable y vivienda, entre otras enfocadas al desarrollo social comunitario; así como beneficiar a la población con el derecho de acceso a telefonía e Internet. Asimismo, convocó a evitar conflictos y trabajar unidos en la construcción de la paz, para alcanzar bienestar y prosperidad para todas y todos.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, explicó que este programa busca construir consensos mediante el diálogo y la organización comunitaria, respetando las tradiciones y la sabiduría ancestral. “En la Asamblea del Pueblo, las y los ciudadanos serán la voz principal. El compromiso del gobierno es escuchar con humildad y responder con acciones concretas”, afirmó.

Agradecen al gobernador

Tras exponer las principales necesidades del municipio, el alcalde de Chalchihuitán, Manuel García Núñez, agradeció al gobernador por ser un firme aliado de los pueblos indígenas, demostrando con hechos que este gobierno escucha y atiende a quienes más lo necesitan.

Más tarde, en Amatenango del Valle, el Ejecutivo estatal encabezó la Asamblea del Pueblo, donde la comunidad decidió de manera libre y directa la construcción de una Unidad de Servicios Básicos de Salud, lo que mejorará el acceso a la atención médica y evitará traslados a otros municipios.

Eduardo Ramírez reiteró que su mayor motivación es transformar la realidad de Chiapas, y reconoció a las fuerzas armadas por su respaldo en las tareas de pacificación. Destacó también la importancia de la alfabetización, al brindar oportunidades a personas de cualquier edad para aprender a leer y escribir, y así tomar decisiones informadas que mejoren su calidad de vida.

Agregó que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuarán los apoyos a estudiantes, jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad, fortaleciendo el bienestar de quienes más lo requieren.

La comunidad decide su desarrollo

El subsecretario de Agricultura, Darinel Alvarado Villatoro, celebró esta forma de gobernanza participativa, en la que la comunidad decide sobre su propio desarrollo. “Cada obra debe responder a las verdaderas necesidades de la población, para beneficio de todas y todos”, subrayó.

La presidenta municipal de Amatenango del Valle, Julieta Gómez Jiménez, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, agradeciendo la lealtad del Gobierno de Chiapas y su compromiso con el desarrollo de las familias de este municipio, reconocido por su riqueza artesanal y agrícola.

A su vez, el presidente por Usos y Costumbres, Salomón López Gordillo, destacó que, gracias a la labor del gobernador, hoy en Chiapas se respira paz y justicia, reflejo de un gobierno cercano y eficaz.

En estos actos también participaron las secretarias para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin; y de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; las diputadas federales, Karina Margarita del Río Centeno y Rosario del Carmen Moreno Villatoro; la diputada presidenta de la Comisión de Infraestructura del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, y el diputado local, Uriel Estrada Martínez.