Reafirma ERA la participación política de mujeres

Subrayó que su compromiso con la igualdad de género es una convicción personal. Cortesía

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la Firma del Pacto Estatal por los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres Chiapanecas, Libres de Violencia, donde celebró los avances en la materia y reconoció que aún hay retos por superar para garantizar su plena participación. En ese sentido, reafirmó su respaldo para que la igualdad política sea una realidad en Chiapas.

Ramírez Aguilar destacó que, si bien el debate sobre los derechos políticos suele centrarse en la participación electoral, la igualdad de las mujeres en la toma de decisiones, tal como lo establece la Constitución Mexicana, sigue siendo una asignatura pendiente tanto en el estado como a nivel nacional, especialmente en el Poder Ejecutivo.

Avances

En los últimos años, explicó el mandatario, se han logrado avances significativos en la paridad dentro del Poder Judicial, el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales. No obstante, en Chiapas, aunque los ayuntamientos cumplen con la normatividad legal, en la práctica aún persisten obstáculos que limitan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Para corregir esta situación, propuso una reforma legislativa que garantice su participación efectiva en los cabildos.

Subrayó que su compromiso con la igualdad de género es una convicción personal, recordando un episodio en el que fue secuestrado mientras mediaba un conflicto político en Chenalhó, donde un grupo se oponía a que una mujer asumiera la presidencia municipal.

“No tengo duda de que las mujeres han llegado al poder para quedarse. Y no deben de irse. Chiapas no puede quedarse atrás en este cambio. Vivimos una nueva etapa en la vida pública y estamos comprometidos no solo con la transformación de las instituciones, sino también con la construcción de una democracia más equitativa”, expresó.

Un paso decisivo

En su intervención, la consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, calificó este acto como un paso decisivo para consolidar una política más justa, equitativa y libre de violencia, precisando que con ello se afianza un compromiso real para establecer medidas concretas de prevención, garantizar mecanismos de protección, fomentar la cultura del respeto a la igualdad y equidad participativa, y fijar sanciones claras para quienes vulneren estos derechos.

“La erradicación de la violencia comienza con la transformación de las conciencias. Hoy, con voluntad política y la participación activa de todas y todos, se abre una nueva oportunidad para que las mujeres de Chiapas puedan ejercer sus cargos con plena autonomía y sin temor. El respaldo de las autoridades es fundamental para que este acto no quede en papel sino que se traduzca en acciones concretas”, aseguró.

Luego de la firma, las consejeras y el consejero del IEPC, dirigentes estatales de los partidos políticos e integrantes del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres (Opepm) en Chiapas, así como representantes de instituciones estatales, manifestaron la importancia de este acuerdo y coincidieron en que es un llamado a la acción para reforzar la participación política de las mujeres. Por ello, asumieron el compromiso de generar espacios que garanticen ese derecho.