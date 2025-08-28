Reafirma Poder Judicial compromiso con las NNA

El Poder Judicial del Estado de Chiapas con el firme compromiso en el acceso a la justicia y la protección de los derechos que salvaguarden la integridad de las niñas, niños y adolescentes, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria ejemplar a Heriberto “N”, por el delito de abuso sexual agravado, pederastia agravada y violación agravada, cometido en contra de una niña con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por ello, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Tapachula determinó imponerle a Heriberto “N” una pena de 148 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta determinación ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, en donde las sentencias brinden la certeza de que los delitos que se cometan en agravio a la integridad y el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes.