Reafirman compromiso con derechohabientes

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, explicó que el IMSS está dando grandes pasos hacia el mejoramiento integral de los servicios de salud, avanzando en la transición hacia el modelo de salud universal, ofreciendo los mejores resultados a la ciudadanía, conscientes de que existen áreas de oportunidad que requieren ser mejoradas.

En este sentido, dijo que en Chiapas continúan realizándose acciones prioritarias, destacando, por ejemplo, la reciente reunión interinstitucional para el fortalecimiento de la salud en el estado, el equipamiento para broncoscopia en el Hospital General de Zona Nueva Frontera, en Tapachula.

Asimismo, la incorporación voluntaria de personas trabajadoras independientes; de la misma manera, destaca el trabajo permanente para garantizar el abasto de medicamentos que en Chiapas supera el 85 por ciento y la mejora permanente en las unidades de atención a los derechohabientes, entre otros.

Estas acciones son muestra, dijo, de la responsabilidad y compromiso social del IMSS Chiapas, siguiendo las instrucciones del director Zoé Robledo y la presidenta Claudia Sheinbaum, que han tenido gran sinergia con el gobierno del mandatario estatal Eduardo Ramírez Aguilar.

Dijo que existen temas que aún demandan la atención, pero las y los trabajadores del IMSS empeñan toda su energía para atender estas áreas; es el caso de abasto de medicinas, ampliación de servicios y procurar el bienestar emocional de los derechohabientes, entre otros.

Salud universal

Dijo que recientemente participó en una reunión de trabajo interinstitucional encabezada por la Secretaría de Salud (SSA) del estado, en la que se dieron cita las y los titulares de las instituciones y hospitales de segundo y tercer nivel que integran el sector salud en la entidad, para revisar las acciones de coordinación encaminadas a fortalecer la universalización de los servicios de salud.

Esto, para hacer frente a los retos, con el propósito de avanzar en una atención articulada entre las instituciones y ampliar el acceso de la población a los servicios médicos.

Tapachula

Así también, destacó que el Hospital General de Zona Nueva Frontera, en Tapachula, amplió su cartera de servicios con equipamiento para broncoscopia, un procedimiento especializado para la detección de enfermedades pulmonares como cáncer pulmonar y tuberculosis, permitiendo obtener muestras de tejido y cepillados broncoalveolares.

Gracias al equipamiento con el que cuenta este hospital, el servicio de médico especialista realizará los estudios en el propio hospital, lo que evitará que los pacientes sean referidos a otros estados para el procedimiento, lo que impactará en diagnósticos más oportunos.

Aseguramiento

Dijo que a través de la Jefatura de Afiliación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se tiene un esquema de incorporación voluntaria para personas trabajadoras independientes que realizan una actividad económica por cuenta propia y no tienen un patrón.

Existen cinco ramas de aseguramiento que contemplan: Riesgos de Trabajo; Enfermedad y Maternidad; Invalidez y Vida; Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, así como Guardería y Prestaciones Sociales, brindando protección tanto a las personas aseguradas como a sus familias.

Las cuotas se calculan con base en el salario elegido por la persona trabajadora, iniciando desde dos mil pesos mensuales aproximados para quienes cotizan con un salario mínimo.

Curso de verano

Por último, anunciaron que inició de manera simultánea el curso vacacional “Verano IMSS Imparable 2026” en la unidad deportiva Panchón Contreras, en Tuxtla Gutiérrez, y en el Centro de Seguridad Social (CSS) Tapachula, donde más de 180 niñas, niños y adolescentes de entre seis y 16 años participarán en actividades deportivas, recreativas y formativas durante el periodo vacacional del 20 de julio al 14 de agosto.