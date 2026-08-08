Reafirman compromiso con la certificación

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, encabezó la entrega de certificados del Estándar de Competencia EC0076 y entrega de la Cédula de Creación del Centro de Evaluación de la Frontera Sur, con lo que Unach reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la certificación de competencias laborales, como una estrategia para impulsar la profesionalización y el desarrollo del talento humano.

El funcionario universitario explicó que como parte de la estrategia institucional para fortalecer la certificación de competencias laborales y ampliar la cobertura de los servicios de evaluación con reconocimiento nacional, la Unach impulsa la consolidación de nuevos espacios para la evaluación y certificación de personas bajo los Estándares de Competencia del Conocer.

Avances

“Se entregan estos documentos que dan constancia de que diversos maestros llevaron un curso para ser evaluadores y certificadores y eso es importante; ahora las universidades van más allá de las actividades de docencia, de investigación y vinculación, ahora el mercado laboral demanda otras cosas, como son ciertas habilidades para resolver problemas, que es lo que ahora demanda el empleador”, apuntó.

Expresó que la puesta en marcha del Centro de Evaluación de la Frontera Sur permitirá ampliar la cobertura de los servicios de evaluación y certificación en la región Soconusco y fortalecerá la vinculación con instituciones educativas, organismos públicos, empresas y sociedad en general.

Por su parte, la directora General de Marca Unach, Susana María Sosa Silva, indicó que este es un logro histórico de la Universidad, “estamos conscientes de lo que demanda el mercado laboral y la importancia de ponernos al tanto de las habilidades que hoy se requieren”.

En esta actividad participaron: la responsable de la Dirección de Certificación de Competencias, Maricela Hazel Pacheco Pazos y la responsable del Centro de Evaluación de la Frontera Sur, María Selene Yasmín Luciano Lira.