Reafirman compromiso con la seguridad

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que tras el reporte de los hechos registrados en la comunidad Nuevo México, municipio de Villaflores, donde se informaba que dos vehículos estaban siendo incendiados, se inició la carpeta de investigación y las corporaciones de seguridad implementaron un operativo en el lugar.

El fiscal general detalló que, en una primera acción, se localizó un vehículo Torton y una camioneta tipo P300, ambos siniestrados, en hechos cometidos por personas civiles que llegaron en motocicletas al crucero de Nuevo México. Posteriormente, en una segunda acción, se encontró un tercer vehículo incendiado, marca Nissan Versa, y en una tercera acción se localizó una última unidad, un BYD mini, abandonado.

Ya inician indagatorias

Expresó que se trabaja en la identificación de estas cuatro unidades para continuar con las investigaciones, al tiempo de aclarar que no hubo ningún enfrentamiento y que, de acuerdo con los videos e identificación recabados, dos personas en motocicletas descendieron, bajaron a los conductores de la unidad y les prendieron fuego; no hubo intercambio de disparos ni enfrentamiento, como se mencionó en redes sociales.

Tras ello, refirió, los cuerpos de seguridad asumieron el control de manera rápida, asegurando las carreteras y desplegando el operativo. Más tarde, se recibió el reporte de que dos personas se daban a la fuga por caminos que conducen a la comunidad Cristóbal Obregón, donde sí se registró un intercambio de disparos, pero este hecho fue posterior al primer evento.

En esta última acción, dijo Llaven Abarca, se localizó también una motocicleta abandonada junto con ropa táctica, cuchillos y cargadores pertenecientes a las personas que agredieron a la población, quienes huyeron a través de las montañas.

El fiscal apuntó que el operativo continúa y se mantiene presencia de las autoridades en Nuevo México, Chanona y Cristóbal Obregón, con un despliegue contundente que incluye operativo aéreo para dar con los responsables.