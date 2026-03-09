Reafirman compromiso con las mujeres

Durante la Asamblea Estatal de Mujeres “Florinda Lazos León”, realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública y social ha sido fundamental para la construcción de la grandeza histórica, cultural y política de Chiapas y de México.

Al recordar y reconocer el legado de destacadas chiapanecas, el mandatario señaló que el equilibrio en la convivencia entre mujeres y hombres representa una fuerza transformadora que impulsa el desarrollo pleno de los pueblos. Enfatizó que su gobierno promueve acciones orientadas a garantizar el bienestar y el respeto a los derechos individuales y colectivos de niñas, adolescentes y mujeres.

Ante servidoras del pueblo, legisladoras federales y estatales, emprendedoras, empresarias y representantes de organizaciones civiles, entre otras, el gobernador también resaltó el liderazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció como una gran jefa de Estado que, afirmó, pasará a la historia por su sabiduría y templanza en la conducción y defensa de la nación mexicana ante el mundo.

Iniciativas en materia de género e igualdad

Ramírez Aguilar reconoció además el trabajo de las diputadas chiapanecas que han impulsado y aprobado iniciativas en materia de género e igualdad, entre ellas la despenalización del aborto. Sostuvo que estas decisiones reflejan que en Chiapas se legisla con sensibilidad y sentido humanista. “¡Qué vivan las mujeres! Nunca más una mujer violentada en Chiapas, en México ni en el mundo. Sigamos trabajando”, expresó.

En este marco, el gobernador también entregó dispositivos smartwatch del programa Mujer Segura: Presiona, Activa, Alerta a mujeres operadoras del transporte público en la modalidad Taxi Rosa.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, subrayó la relevancia de generar espacios de diálogo entre mujeres de diversos sectores y pueblos originarios para construir soluciones desde la pluralidad. Asimismo, reconoció al gobernador como un aliado en la defensa de los derechos de las mujeres y señaló que, desde la Secretaría, se impulsan acciones y programas orientados a prevenir la violencia y fortalecer la participación femenina, con el propósito de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Legado de lucha

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, indicó que el 8 de marzo invita a recordar el esfuerzo histórico de las mujeres que abrieron camino en la conquista de derechos, como la chiapaneca Florinda Lazos León. Destacó que ese legado ha permitido ampliar la participación de las mujeres y aseguró que desde el Congreso se promueven reformas para fortalecer la igualdad, erradicar la violencia y ampliar las oportunidades para mujeres y niñas de Chiapas.

La secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, reconoció el compromiso de las mujeres chiapanecas y afirmó que sus historias y esfuerzos contribuyen a construir un estado con mayor igualdad, paz y justicia. Refrendó además la voluntad de continuar trabajando para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. “En Chiapas, la voz de las mujeres no solo se escucha, también se reconoce, se respeta y se convierte en un camino para transformar nuestro estado”, afirmó.

En representación de las beneficiarias, Araceli de los Ángeles Bautista agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por la entrega de dispositivos smartwatch que fortalecerán la seguridad de las mujeres, especialmente de las conductoras que enfrentan riesgos en su labor cotidiana. Señaló que estas acciones contribuyen a generar un entorno más seguro, digno e igualitario para las mujeres en Chiapas.

Nueva ERA

A su vez, la estudiante de la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Unach, Lian Ly Wong Flores, reconoció al gobierno de la Nueva ERA por impulsar el programa Mujer Segura, que brinda mayor protección y tranquilidad a las estudiantes. También subrayó la importancia de sumar esfuerzos para promover el respeto, la igualdad y la empatía en la sociedad. “Sigamos trabajando juntas para construir un mundo donde la igualdad no sea un sueño, sino una realidad”, expresó.

Estuvieron presentes en el evento la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito; la diputada, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Rosa Linda López Sánchez; las diputadas locales Luz María Castillo Moreno, Getsemaní Moreno Martínez, María Mandiola Totoricagüena y Marcela Castillo Atristain; así como mujeres representantes de los pueblos originarios, entre otras.