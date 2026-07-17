Reafirman compromiso con los municipios prioritarios

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó San Juan Cancuc, uno de los municipios prioritarios de la estrategia Del Olvido a la Prosperidad, donde destacó que esta iniciativa humanista y con sentido social busca contribuir al buen vivir y transformar la realidad de los pueblos históricamente olvidados. “En estos próximos cuatro años y medio trabajaremos para que ustedes tengan mejores condiciones de vida. Queremos servir bien a Chiapas y a San Juan Cancuc”, expresó.

Atención integral al municipio

Como parte de la atención integral al municipio, el mandatario dio inicio a la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el Barrio Tak’iy, con una inversión de 12.4 millones de pesos; anunció la modernización de los caminos E.C. (Oxchuc-Plaza Yochib)-San Juan Cancuc y San Cristóbal-Tenejapa-San Juan Cancuc, en los que se destinarán 38.8 millones de pesos; además, inauguró la rehabilitación del camino E.C. (San Cristóbal-San Juan Cancuc) Chiloljá-Nichteel y la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica del paraje Yaxchen, obras que representaron una inversión conjunta superior a 29.3 millones de pesos.

Asimismo, entregó espacios educativos en la primaria comunitaria Vasco de Quiroga, construidos con una inversión de 2.9 millones de pesos, y precisó que se destinarán más de 45 millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa en el municipio. También otorgó recursos para el mantenimiento de escuelas y apoyos a estudiantes. En apoyo al sector agropecuario, entregó insumos del programa Café con Humanismo, bombas aspersoras, plantas frutícolas y medicamentos para prevenir el gusano barrenador del ganado (GBG). De igual forma, puso en marcha la Jornada de la Salud y entregó la Clave Única de Establecimiento de Salud (Clues) al Centro de Salud Microrregional Chancolom.

Apoyos educativos

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que se entregaron dos mil 560 mochilas para estudiantes de secundaria. Agregó que 73 escuelas de todos los niveles recibieron un cheque de 40 mil pesos para trabajos de mantenimiento y atender necesidades prioritarias. Además, señaló que mil 309 niñas y niños fueron beneficiados con lentes y anunció la entrega de libros a todos los planteles.

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, explicó que la asignación de la Clues acredita al Centro de Salud de la localidad Chancolom como una unidad médica registrada ante la Secretaría de Salud federal, lo que permitirá ampliar y mejorar la atención a la población. Asimismo, anunció el fortalecimiento del centro de salud de la cabecera municipal.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, detalló que además de los apoyos entregados, se cuenta con seguro ganadero y agrícola, así como créditos con tasas preferenciales para impulsar la reactivación del campo chiapaneco.

El subsecretario de Obras Públicas, Cicerón Argüello Kanter, informó que en la ampliación de la red de distribución eléctrica del paraje Yaxchen, que beneficia a 415 habitantes, se instalaron 122 postes, 15 transformadores y más de 30 kilómetros de conductores eléctricos. Asimismo, dio a conocer la conclusión de otra obra de electrificación en la localidad de Baquelchón y los avances de los proyectos que se ejecutan en las comunidades de Tzemen y Tzunjok. Precisó que estas acciones representan una inversión global superior a 44.6 millones de pesos.

La directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, destacó que se entregaron mochilas y útiles escolares a mil 910 estudiantes de preescolar y primaria de San Juan Cancuc, como parte de la estrategia estatal que beneficiará a 35 mil 592 alumnas y alumnos de los 12 municipios prioritarios.

Campo

El titular del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, dio a conocer que se entregaron 200 mil plantas de café adaptadas a las condiciones de San Juan Cancuc. Además, se distribuyeron despulpadoras, mochilas con herramientas para el cultivo y fertilizante foliar para fortalecer las plantaciones.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura educativa y anunció el inicio de la construcción de un bachillerato en la comunidad de Yocwitz.

La directora general de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Karina Montesinos Cárdenas, informó que la construcción del sistema de alcantarillado sanitario contempla la instalación de más de 3.4 kilómetros de red de atarjeas, colector sanitario, pozos de visita y 88 descargas domiciliarias, en beneficio de 88 viviendas.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que en San Juan Cancuc se ejerce una inversión de 57 millones de pesos, destinada a la rehabilitación de 9.1 kilómetros del camino Chiloljá-Nichteel; la pavimentación mixta de 5.6 kilómetros del camino E.C. (Oxchuc-Plaza Yochib)-San Juan Cancuc; y la próxima rehabilitación del tramo San Cristóbal-Tenejapa-San Juan Cancuc.

El presidente municipal de San Juan Cancuc, Juan López Mendoza, calificó la visita del gobernador Eduardo Ramírez como un día histórico y afirmó que su compromiso con el municipio, a través de la estrategia Del Olvido a la Prosperidad, ya se refleja en beneficios concretos para las comunidades.

Acompañaron al gobernador la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin; el presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado, Domingo Velázquez Méndez; autoridades municipales y comunitarias, la población beneficiada, entre otras personas invitadas.