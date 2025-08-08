Reafirman compromiso con Mecanismos Alternativos

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó dos reuniones de trabajo, una presencial y otra virtual, con especialistas del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), donde anunció el cambio de titular en dicho centro, dando la bienvenida a Erick Raúl Zárate López como nuevo director general.

Presentación

Durante esta presentación, Moreno Guillén exhortó al ahora director general del CEJA, Zárate López, a conducirse dignamente en su función al frente de este Centro que promueve los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) con el que se fortalece una cultura de diálogo y de paz.

De igual manera, el también titular del Tribunal Superior de Justicia reconoció la labor, la dedicación y vocación que demostró Elisheba Goldhaber Pasillas durante su estadía como directora general, destacando su papel en el fortalecimiento de la cultura del diálogo y la consolidación del CEJA como un referente en mecanismos alternativos.

Además, Juan Carlos Moreno Guillén subrayó que la atención brindada por esta instancia siempre debe ser digna, afable y con ética, tanto entre el personal como hacia las personas usuarias, dentro y fuera de la casa de la justicia.

Por su parte, Goldhaber Pasillas agradeció y reconoció el impulso de la actual administración con la titularidad de Moreno Guillén, con el cual Chiapas se posicionó como el quinto estado a nivel nacional en armonizar su legislación estatal con la Ley Nacional en MASC, avanzando en la promoción de soluciones pacíficas y efectivas a los conflictos.