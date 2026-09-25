Reafirman compromiso de trabajar por la salud

Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud para el Bienestar (Coesabi), el secretario de Salud de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, convocó a trabajar en unidad para hacer frente a los retos en salud pública de la entidad y dar buenos resultados a la población.

Como vicepresidente del Coesabi, enfatizó que el sector Salud debe trabajar unificado, bajo los principios de honestidad y transparencia, como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la finalidad de fortalecer el sistema sanitario e impactar en el bienestar de las familias chiapanecas.

A la baja

En esta sesión de trabajo, el director de Salud Pública, Darío Valdés Galán, dio a conocer que Chiapas registra una disminución del 61 por ciento en el número de casos autóctonos de paludismo, lo que representa un avance en el proceso de eliminación de esta enfermedad transmitida por vector en la entidad y el país.

Mencionó que esta reducción es gracias al operativo desplegado en zonas de transmisión activa, realizando la búsqueda activa de pacientes en dos mil 052 localidades, con más de 22 mil muestras de gota gruesa tomadas para la detección, alrededor de mil viviendas intervenidas con rociado residual y la distribución de aproximadamente mil 300 pabellones impregnados con insecticida.

Consultas prenatales

Asimismo, informó que hay un aumento del 23 por ciento en la proporción de consultas prenatales de primera vez, lo que abona a fortalecer la salud de las mujeres embarazadas y reducir la mortalidad materna, resaltando que en los municipios olvidados se reporta una reducción del 33 por ciento en el indicador de mortalidad materna.

Valdés Galán señaló que este avance se asocia a la implementación del monitoreo digital de riesgos en el embarazo, a la política de Cero Rechazo, la coordinación interinstitucional entre los diferentes actores en salud materna y vinculación comunitaria.

En la reunión participaron el asesor de Determinantes Sociales de la Oficina de la OPS/OMS en México, Adriano Bueno Tavares; el subdirector de Acuerdos y Compromisos de los Organismos Públicos Descentralizados Región Sur del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar, Alberto Arellano Méndez, vía remota; así como titulares y representantes de IMSS, IMSS Bienestar, Isstech, DIF, Servicio Nacional de Salud Pública, Secretaría General de Gobierno y Mediación, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Economía y del Trabajo, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Comisión de Salud del Congreso del Estado, Red Estatal de Municipios por la Salud, Cruz Roja Mexicana, Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del estado de Chiapas, Unach y Unicach.