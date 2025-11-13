Reafirman compromiso por la inclusión

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar unidos para prevenir la discriminación, el racismo y la xenofobia, garantizando que todas las personas, sin importar su origen, sean tratadas con dignidad, respeto y con las mismas oportunidades para desarrollarse”, expresó el presidente municipal de la ciudad de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, durante su participación en la presentación e inicio de las “Jornadas para la Inclusión y la No Discriminación”, convocadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El edil destacó que durante el primer año de su administración se ha brindado atención a más de 25 mil personas en contexto de movilidad, quienes han recibido servicios de salud, apoyo psicológico, albergue y orientación legal, subrayando que esta cifra refleja el tamaño del reto que enfrentamos y al mismo tiempo, la voluntad de un Gobierno Municipal que trabaja con el respaldo de los gobiernos federal y estatal, de las agencias internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil.

En su mensaje, el alcalde resaltó el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a quien calificó como “un gobernador humanista que ha puesto en el centro de sus políticas públicas a las personas”, agregando que en Tapachula se sigue su ejemplo, construyendo una administración cercana, sensible y solidaria, que impulsa políticas con rostro humano y visión de futuro.

Melgar Bravo reconoció la iniciativa del Acnur por fortalecer las políticas de inclusión desde el sur de México, subrayando que Tapachula, históricamente vinculada con el fenómeno migratorio, hoy avanza con una agenda de integración social y económica, entendiendo que la movilidad humana también representa una oportunidad de crecimiento compartido.