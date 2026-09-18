Reafirman compromiso Unach y Unicach

Con miras a fortalecer y consolidar la Maestría en Historia, que ofrecen de manera interinstitucional, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) firmaron un Convenio General de Colaboración Académica y un Convenio Específico de Colaboración Académica Interinstitucional.

Ante docentes de ambas instituciones que imparten cátedra en este posgrado, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, señaló que fortalecer desde las aulas la inteligencia histórica para conocer las raíces del presente contribuye a generar soluciones para el futuro.

Reconocimiento

Asimismo, reconoció la labor de quienes, durante 15 años, han trabajado en este programa; de quienes tuvieron la visión de crearlo y han dedicado años de su vida a formar historiadores; de las generaciones de estudiantes que llegaron con preguntas y se fueron con nuevas preguntas, y de quienes hoy continúan estudiando, investigando y escribiendo historia.

Por su parte, la rectora de la Unicach, Juana de Dios López Jiménez, expresó que este acuerdo significa un paso fundamental que une y vincula a dos de las más importantes instituciones de educación superior en Chiapas, hecho por demás alentador y trascendente que abre posibilidades muy estimulantes para impulsar proyectos conjuntos en aspectos como la investigación, la movilidad e intercambio académico, el servicio social y las actividades de vinculación y extensión, entre otras.

Postura

Afirmó que ambos convenios representan el compromiso claro, franco y fraterno de ambas universidades para fortalecer y consolidar recursos, instalaciones, capacidades académicas y líneas de investigación, con una visión de alcance regional, nacional e internacional.

La firma de estos convenios contribuirá a establecer las bases y mecanismos de colaboración para realizar conjuntamente actividades académicas y científicas, de docencia, vinculación y extensión; desarrollar proyectos de investigación y formación profesional; fomentar la movilidad y el intercambio académico de profesores y estudiantes, en el ámbito de sus respectivas misiones y visiones institucionales; así como implementar, operar y consolidar el programa de Maestría en Historia con calidad académica.