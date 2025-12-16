Real del Bosque tendrá su caravana navideña

Con la intención de fomentar un espacio de convivencia familiar y llevar alegría a las infancias, este 21 de diciembre se llevará a cabo en el fraccionamiento Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, una edición más de la caravana navideña.

Se prevé que el evento comience alrededor de las 7 de la noche; para este 2025 será la quinta edición consecutiva de estas actividades.

La salida se tiene programada en la esquina del parque, sobre el bulevar principal del fraccionamiento.

Ever Solís, presidente del Comité de Empresarios y Comerciantes del Fraccionamiento Real del Bosque, comentó que la idea comenzó en el 2020, con el avance del tiempo se ha vuelto una tradición la caravana.

Antes de ello, dijo, en conjunto con varias personas se impulsaron otros eventos como el Día del Niño, el Día de Muertos o el Día de Reyes.

Propósitos

Son tres propósitos de esta caravana navideña en esta zona de Tuxtla Gutiérrez; el primero se relaciona con fomentar el vínculo familiar entre las personas que disfrutan del recorrido.

El otro punto es poder llevar un juguete a las infancias que no tienen la posibilidad de adquirirlos; también se pretende fomentar el comercio local entre quienes apoyan las causas.

Diversas personas, dijo, se suman a la donación de dulces, regalos o juguetes que se reparten. En cada edición se llegan a dispersar hasta 800 juguetes.