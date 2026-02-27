Realiza 96 bodas colectivas gratuitas en Villaflores

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, junto a la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, y la oficial del Registro Civil, Alejandra Niño Pérez, encabezó la ceremonia de la “Campaña Estatal de Matrimonios Colectivos 2026”, en la que 96 parejas decidieron consolidar su amor y brindar certeza jurídica a su unión.

En su mensaje, la alcaldesa Rosales Sarmiento agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a su esposa, Sofía Espinoza, por el respaldo y apoyo otorgado para que estas bodas se realizaran de manera gratuita. Destacó que las parejas envían un mensaje positivo a la sociedad, al demostrar que el amor, el compromiso y la responsabilidad son la base más sólida para la conformación de la familia.

Durante la ceremonia, las 96 parejas firmaron las actas que los acreditan de forma ilegal como esposos, sellando así su compromiso ante la ley. Posteriormente, disfrutaron de un aperitivo y de la música de la Marimba Orquesta Municipal del Ayuntamiento de Villaflores, en un ambiente de alegría, celebración y unidad familiar.