Realiza Ángel Torres seguimiento a obra del mercado

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, realizó una visita de seguimiento a la obra de rehabilitación del mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa, uno de los espacios más emblemáticos de la capital chiapaneca.

Al señalar que en este lugar diariamente conviven comerciantes y familias que impulsan la economía local mediante la venta de productos frescos y tradicionales, el alcalde capitalino destacó que los trabajos avanzan conforme a los tiempos establecidos, por lo que pidió la comprensión de locatarios y consumidores ante las molestias temporales que la obra genera.

“En esta Nueva ERA, seguimos trabajando para recuperar los espacios que dan vida a nuestra ciudad, fortaleciendo la identidad y la economía local”, enfatizó el presidente municipal, al tiempo de reiterar que este tipo de acciones permitirá contar con un mercado más digno, seguro y funcional para todas y todos.