Realiza Ángel Torres visita a obras de infraestructura

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, realizó visita de seguimiento a obras de construcción de calles en las colonias 7 de Abril y Módulo I, donde las y los vecinos externaron su agradecimiento y alegría, porque muy pronto contarán con calles integrales que incluyen drenaje, agua potable, señaléticas, luminarias y pintura.

Al constatar el avance de los trabajos que mejorarán la movilidad, imagen urbana y la seguridad de las familias, el alcalde destacó que con estas acciones se refrenda el compromiso de seguir trabajando cerca de la gente.