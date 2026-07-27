Realiza CEDH inspección en cárcel municipal

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, a través de la Visitaduría Adjunta Regional en Cintalapa, llevó a cabo una visita de inspección a la cárcel municipal de Ocozocoautla con la finalidad de constatar las condiciones de operación de este centro de detención y verificar que la permanencia de las personas privadas de la libertad se desarrolle bajo un marco de estricto respeto a sus derechos humanos, en observancia de los principios de legalidad, dignidad, integridad, seguridad jurídica y debido proceso que sustentan el Estado constitucional y democrático de derecho.

Diligencias

Durante la diligencia, personal especializado de este organismo constitucional autónomo efectuó un recorrido exhaustivo por las diversas áreas que conforman el centro de detención, realizando una evaluación integral de las condiciones de alojamiento, salubridad, alimentación, atención médica, infraestructura, medidas de seguridad y funcionamiento institucional.

Asimismo, se identificaron oportunidades de fortalecimiento orientadas a optimizar las condiciones de internamiento y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas en situación de reclusión.

De manera paralela, se sostuvo un diálogo institucional con las autoridades responsables del establecimiento penitenciario para conocer los protocolos de actuación, los mecanismos de supervisión y las estrategias implementadas para asegurar un trato digno, humano, libre de violencia, discriminación, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privilegiando en todo momento el respeto a la dignidad inherente de cada persona.

Compromiso

Con estas acciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas refrenda su vocación institucional como órgano garante de la promoción, protección, defensa, observancia y tutela efectiva de los derechos humanos, fortaleciendo los mecanismos de supervisión preventiva y de vigilancia permanente en los centros de detención. De esta manera, impulsa la consolidación de una administración pública sustentada en los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas, respeto irrestricto a la dignidad humana y justicia social, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y a la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente y comprometida con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.