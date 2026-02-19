Realiza Celali conversatorio

En los espacios del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) se realizó el conversatorio “Construir Comunidad con y Desde la Madre Tierra”, con la participación de representantes de diversos pueblos originarios.

La maestra María de Flor Gómez Cruz, fue la moderadora del encuentro que se convirtió en un espacio de reflexión-crítica sobre la supervivencia cultural y la esperanza colectiva.

Un punto fundamental entre los ponentes fue la crítica al modelo educativo convencional con el que fueron formados. Los participantes coincidieron que fueron criados bajo la premisa de que el “éxito” y el estudio implicaban necesariamente abandonar sus raíces.

Señalaron que el sistema los empujaba a dejar a un lado sus tierras, silenciar su lengua y alejarse de su cultura para poder “progresar” en un mundo occidentalizado. La idea de que “para ser profesional hay que dejar de ser indígena”, hoy, los ponentes proponen revertir esa narrativa, demostrando que el conocimiento académico y la sabiduría ancestral deben caminar de la mano.

La jornada concluyó reafirmando que el rescate de las culturas no es un retroceso, sino el único camino posible para garantizar un futuro digno y auténtico para las próximas generaciones en Chiapas.