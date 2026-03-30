Realiza Celali taller de experiencias

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) llevó a cabo el taller de experiencias metodológicas de la investigación impartido por el maestro Carlos Román, Director del Archivo General del Estado de Chiapas y el maestro Manuel Bolom, docente e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Lo anterior, con el objetivo de compartir las experiencias metodológicas en la investigación con énfasis en la memoria histórica y cultural de los pueblos originarios.

En el taller se destacó la importancia de estos espacios de encuentro para articular y dignificar las expresiones culturales de los pueblos originarios, a través de sus ejes de acción, promoción y difusión, preservación y rescate, vinculación, fortalecimiento lingüístico e investigación.

Esta última línea se orienta al registro, documentación y estudio de la memoria histórica, así como de los valores, saberes culturales y lingüísticos de las comunidades.

En este taller participaron investigadores del Celali, profesionales con formación en diversas disciplinas como Pedagogía, Sociología, Gestión Cultural, Antropología e Historia.

La interacción entre los asistentes contribuyó a la socialización de las experiencias que amplía los horizontes de la investigación.