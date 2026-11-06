Realiza Celali taller de lectura y escritura

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali) puso en marcha el taller de iniciación a la lectura y escritura creativa de poesía, impartido por el destacado escritor Balam Rodrigo.

La bienvenida estuvo a cargo de la directora de la institución, María de la Flor Gómez Cruz, quien reafirmó el compromiso del centro y del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas con la formación literaria y el impulso a la creación artística en la región.

En la ceremonia de inauguración se informó que este espacio formativo que tendrá una duración de cuatro días, se realiza de manera gratuita y está abierto al público.

Cabe señalar que Balam Rodrigo es escritor de poesía, ensayo, crónica y divulgación de la ciencia; desde 2005 ha impartido conferencias, cursos y talleres de poesía para niños, jóvenes y adultos en varios estados del país.