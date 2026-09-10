Realiza cirugía endovascular de alta complejidad

Como parte de la consolidación de la atención de alta especialidad, y en el marco del primer aniversario del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” y de los 70 años del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, especialistas de esta unidad realizaron con éxito una cirugía endovascular de alta complejidad para tratar un aneurisma de arterias ilíacas, procedimiento que fue posible gracias a la infraestructura de la sala de hemodinamia del hospital.

Tecnología especializada

La intervención permitió atender al paciente en Chiapas, sin necesidad de referirlo a otra entidad, y fue posible gracias a la sala de hemodinamia del HGRE No. 13, la primera de su tipo en el IMSS Chiapas, equipada con tecnología especializada para realizar procedimientos mínimamente invasivos en pacientes con padecimientos cardiovasculares y vasculares de alta complejidad.

Estrella Denisse Rosas Zaragoza, coordinadora clínica de Cirugía del HGRE No. 13, angióloga y cirujana vascular que participó en el procedimiento, explicó que la cirugía consistió en la exclusión endovascular de un aneurisma de arterias ilíacas, padecimiento que puede representar un riesgo importante para la vida cuando no se atiende de manera oportuna.

Agregó que este tipo de aneurismas puede presentar una alta mortalidad cuando evoluciona sin tratamiento; sin embargo, al detectarse y atenderse de manera oportuna mediante técnicas endovasculares, es posible favorecer una recuperación más rápida y reducir la estancia hospitalaria.