Realiza comité donativo a albergue infantil

El Comité de Damas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas realizó la entrega de artículos de higiene personal y papelería al Albergue Infantil Salesiano A.C., ubicado en Tuxtla Gutiérrez, como parte de las acciones que impulsan el compromiso social y la solidaridad con quienes más lo necesitan.

Con esta iniciativa se brindó apoyo a 29 niños, contribuyendo a cubrir necesidades esenciales y a generar mejores condiciones para su bienestar y desarrollo.

“Seguimos sumando esfuerzos, porque cuando la solidaridad se convierte en acción, podemos transformar realidades y construir un mejor futuro para nuestra niñez”, expresó el comité.

Cabe señalar, que estas acciones se realizan como parte del proyecto “Cadena de Bendiciones” que impulsa el Comité Damas Cmic Nacional.

En este escenario agradecieron a las personas que participaron en la Lotería con Causa, evento que permitió la recaudación de fondos y lograr comprar parte del donativo.

En la entrega del donativo estuvieron presentes, la presidenta del Comité de Damas, María de la Paz Vázquez Zebadúa, quien estuvo acompañada de Cristel Rafaela Barreras Teco, Genny Lizzeth Valdez Gómez, Maricela C Bonifaz Sánchez, Deysi Ancheyta Palacios, María del Socorro Velázquez Rodríguez y Aydee Bonifaz Sánchez, integrantes de esta agrupación de mujeres voluntarias del sector formal de la construcción en el estado de Chiapas.