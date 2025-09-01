Realiza con éxito la primera Carrera Ocelote

En un ambiente festivo, más de mil 500 personas participaron en la primera Carrera Ocelote, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), actividad organizada por la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu).

Al dar el banderazo de salida, al pie del emblemático monumento al libro, el rector Oswaldo Chacón Rojas agradeció la participación de todas las personas, quienes con su aportación apoyan las iniciativas universitarias, en beneficio del estudiantado de las distintas Facultades, Escuelas, Centros e Institutos que se forman en ellos.

Ganadores

Destacó que cada una de las personas ya son ganadoras, dado que estar presentes en la línea de salida, a pesar de las inclemencias del tiempo, demuestra el compromiso con la universidad, su identidad y su disciplina para cumplir con sus metas.

En la categoría Trabajadoras Femenil de cinco kilómetros, la ganadora fue Jenny Ivette Gómez Hernández, seguida de Marisol Hernández Hernández y María del Carmen Nucamendi Estrada; en Trabajadores Varonil, Jorge Domínguez Cruz dominó la prueba, siendo el segundo lugar para Pedro Zaragoza Martínez y el tercero fue para Abel González Jiménez.

En la categoría de Egresados Varonil cinco kilómetros, el sitio de honor fue para Javier Alonso de la Cruz Ángel, seguido de Jonathan Rafael Flores Sánchez y Mario Alberto Escobedo Hernández; en la rama femenil la ganadora fue Aurora del Rosario González López, en segundo se situó Leydi Monserrat Rincón Gordillo y en tercero Ana Elizabeth Sánchez Ruíz.

La categoría Libre Femenil 10 kilómetros fue dominada por Yanet Escobar López, Ingrid Magaly Santos Barrios y Elizabeth Santos Escarpulli; mientras que la rama varonil vio coronarse a Jorge Luis Guízar Aguilar, Alan Mauricio Ramírez José y Exxar Geovanni Martínez Laguna.

En los cinco kilómetros Libre Femenil, Gabriela del Carmen González López se quedó con la primera plaza, la segunda fue para Karla Daniela Escobar Álvarez y el tercero para Nataly Selinne Toalá Ruíz; mientras que en la rama varonil Rey Martín Guízar Aguilar se llevó los honores, el segundo lugar fue para Brayan Vázquez Pérez y el tercero para Francisco Barca Hernández.

En cuanto a los estudiantes, en la distancia de cinco kilómetros Femenil, la primera en cruzar la meta fue Frida Velázquez Martínez, seguida de las hermanas Arlette y Alisson Zepeda Rodríguez; en la rama Varonil Nicolás Rosales Salazar se llevó los honores, en segundo llegó Antonio Agustín Espinosa Coronel y en tercero Bryan Isaí Santiago Santiago. Además, en la categoría Silla de Ruedas, Alfredo Martínez Espinosa cruzó la meta en primer lugar, y en segundo se colocó Carlos Mario Rodas Bonifaz.