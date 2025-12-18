Realiza Conavi sorteo para asignación de viviendas

Se llevó a cabo las asambleas informativas y sorteos presenciales para la conformación del padrón de beneficiarios del programa Vivienda para el Bienestar a cargo de la Comisión Nacional de vivienda (Conavi) y en la que estuvieron presentes la Secretaría del Humanismo y el ayuntamiento de Acapetahua a través del alcalde Cesar Martínez Antonio.

La actividad se realizó la mañana del miércoles; en esta primera etapa fueron seleccionados 136 folios, los cuales han quedado oficialmente integrados al programa es parte del total de la primera fase que constará de 448 viviendas según se anunció en fechas pasadas, por lo que indicaron que el proceso de selección continúa.

Señalaron que el resto de los participantes pasará a la fase de estudio socioeconómico y una vez que la lista oficial este completa, los beneficiarios podrán consultar la publicación el próximo 24 de diciembre a través del sitio web www.conavi.gob.mx.

Proceso

En este proceso a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) realizado en el parque central de Acapetahua estuvo presente el presidente Municipal, César Martínez Antonio, quien refrendó su compromiso con este importante proyecto y expresó sus mejores deseos a las y los participantes.

En su discurso señaló que confían que el resto de los beneficiarios reciban noticias favorables por parte de la Conavi y expresó que del total de viviendas que se construyen en esta primera etapa, las acciones podrían ampliarse pues está contemplada una segunda etapa del programa en Acapetahua.

A finales del pasado mes de septiembre el área jurídica de la Conavi en Chiapas, la Secretaría del Humanismo del gobierno de Chiapas y el alcalde de Acapetahua Cesar Martínez Antonio dieron a conocer que la primera etapa del programa en este municipio comprendía edificación y beneficio de viviendas para 448 familias, sin descartar estudiantes de otros municipios inscritos en instituciones de este lugar.