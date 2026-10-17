Realiza Ejército Mexicano ceremonia de protesta

A las 8 d©e la mañana, en el Domo de Usos Múltiples de la VII Región Militar se llevó a cabo la ceremonia de Protesta de Bandera a 77 soldados del Servicio Militar Nacional, integrantes del Tercer Escalón de Adiestramiento 2026, encuadrados en la 7/a. Compañía del Servicio Militar Nacional.

El acto fue presidido por el general de Brigada de Estado Mayor, Antonio Ramírez Escobedo, comandante interino de la VII Región Militar, acompañado de autoridades militares y familiares de los soldados.

Compromiso

Mediante este acto solemne, los 77 soldados reafirmaron su compromiso de honrar y defender los símbolos patrios, fortaleciendo los valores de lealtad, disciplina, patriotismo y servicio a la nación.

Con estas acciones, el Ejército Mexicano fomenta los valores cívicos y fortalece el compromiso de la juventud mexicana con la defensa y el bienestar de nuestro país.