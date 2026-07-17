Realiza estudiante estancia en el IPN

Osvaldo Rafael Ríos Domínguez, estudiante de sexto semestre de Ingeniería en Electrónica, realiza una estancia de investigación en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde participa en un proyecto enfocado en el desarrollo de tecnologías para el mantenimiento predictivo de maquinaria industrial.

Dicha estancia forma parte del programa Verano Científico. El proyecto se llama “Desarrollo de una plataforma mecatrónica para el monitoreo y diagnóstico de fallas en máquinas rotatorias”; tiene como propósito integrar sensores, sistemas de adquisición de datos, procesamiento de señales e Inteligencia Artificial (IA) para detectar anomalías en equipos industriales.

Osvaldo Ríos señaló que esta experiencia representa una oportunidad para fortalecer los conocimientos adquiridos durante su formación profesional y conocer de cerca el desarrollo de proyectos científicos de alto nivel.

Beneficios

“Participar me ha permitido aplicar los conocimientos que he adquirido en la carrera y aprender nuevas metodologías de investigación. Trabajar con especialistas y tecnologías de vanguardia ha ampliado mi perspectiva sobre el impacto que la ingeniería electrónica puede tener en la industria”.

Explicó que, además del desarrollo tecnológico, la estancia le ha permitido fortalecer competencias en investigación, análisis de datos, trabajo colaborativo y resolución de problemas, habilidades que considera fundamentales para su futuro profesional.

Estos programas fomentan la colaboración con especialistas de reconocido prestigio para desarrollar competencias científicas, tecnológicas e innovadoras.