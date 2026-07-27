Realiza FGE actividades de sensibilización

En el marco de la conmemoración del Día Naranja, la Fiscalía de Distrito Selva llevó a cabo actividades de difusión y sensibilización en la colonia Pakal-Ná del municipio de Palenque, con el propósito de promover la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Durante la jornada, se realizó la entrega de folletos informativos en diversos establecimientos comerciales y domicilios particulares, proporcionando información sobre la prevención de la violencia de género, la importancia de la denuncia y las instituciones encargadas de brindar atención y protección a las víctimas.

Las actividades se desarrollaron de manera coordinada con personal de Prevención del Delito, Policía Municipal, Centro Libre para las Mujeres y la Jueza Municipal, fortaleciendo las acciones de proximidad social y fomentando una cultura de respeto, igualdad y no violencia.