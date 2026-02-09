Realiza FGE reunión con autoridades tradicionales

La Fiscalía de Derechos Humanos llevó a cabo la primera reunión denominada “Hablando de Derechos Humanos con Autoridades Municipales y Tradicionales”, en la cual se trataron temas de prevención del delito, enfocado en la drogadicción y alcoholismo, las consecuencias que pueden generar como la comisión de diversos delitos como violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres, en el municipio de Tenejapa.

Temas abordados

De igual manera, se abordaron los usos y costumbres, las nuevas reformas en cuanto a la figura típica de cohabitación forzada, las sanciones en contra de aquellos que la cometan y quienes las permitan, haciendo un especial llamado a las autoridades para que no se conviertan en partícipes de este ilícito, sino coadyuven con la denuncia respectiva al momento de tener conocimiento.

Asistieron 800 personas entre ellos el presidente municipal, síndico municipal, regidores, autoridades municipales y tradicionales, además de agentes, comités y policías comunitarios.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con las y los chiapanecos de promover la prevención.