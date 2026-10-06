Realiza IMSS Chiapas más de 200 servicios de mastografías

En el marco de la conmemoración por el 70 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, del 21 al 25 de septiembre se realizaron más de 200 mastografías mediante unidades médicas móviles de detección de cáncer de mama instaladas en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

El coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS Chiapas, doctor Arturo Oliver Rodríguez Gálvez, señaló que esta estrategia permite llevar el servicio de mastografía a distintos puntos y facilitar que más mujeres derechohabientes tengan acceso a este estudio.

“Con estas unidades móviles acercamos el servicio de mastografía a nuestras derechohabientes, facilitando su acceso a un estudio que permite identificar alteraciones en las mamas y, en caso necesario, continuar con el proceso de atención médica correspondiente”, señaló.

Población

La mastografía está dirigida a mujeres derechohabientes de 40 a 69 años, adscritas a las Unidades de Medicina Familiar (UMF). El estudio permite identificar alteraciones que requieren valoración médica y, cuando es necesario, continuar con estudios complementarios para establecer el diagnóstico y brindar la atención correspondiente.

El especialista explicó que las mujeres interesadas en realizarse este estudio deberán mantenerse pendientes de las redes sociales del IMSS Chiapas, donde se darán a conocer las próximas fechas y sedes de las unidades móviles de detección.

La estrategia permite al Instituto fortalecer las acciones preventivas dirigidas a las mujeres derechohabientes y favorecer la identificación de alteraciones en las mamas para su atención médica oportuna.