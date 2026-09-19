Realiza IMSS jornada de donación de sangre

En el marco del primer aniversario del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, en coordinación con el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS) del Banco de Sangre Dr. Domingo Chanona Rodríguez, realizó una jornada de colecta de sangre total.

En la jornada participó un equipo multidisciplinario integrado por médicos, químicos, personal de Trabajo Social, auxiliares de enfermería y personal administrativo del IMSS y del CETS, quienes brindaron orientación, acompañamiento y atención a las personas participantes durante el proceso de donación.

La jefa del Banco de Sangre del HGRE No. 13, Irene Catalá Trujillo, informó que fueron atendidos 97 predonantes; de los cuales, se obtuvieron 52 donaciones efectivas, que contribuirán a fortalecer la disponibilidad de sangre para atender las necesidades de salud de la población derechohabiente.

Acto solidario

Destacó que la donación de sangre es un acto solidario que contribuye a la atención de pacientes que requieren transfusiones como parte de sus tratamientos médicos.

“Donar sangre es un acto de solidaridad que puede salvar vidas. Invitamos a la población a participar activamente en estas jornadas”, señaló Irene Catalá Trujillo.

El IMSS Chiapas agradece la participación de la población e invita a sumarse a las jornadas de donación de sangre que se realizan de manera coordinada con las instituciones responsables de la atención transfusional.