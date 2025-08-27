Realiza IMSS procuración multiorgánica en Tapachula

Gracias a la generosidad de su familia, un joven de 18 años se convirtió en donador de órganos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Tapachula, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas.

En medio de aplausos del personal médico y de enfermería, el joven fue trasladado en camilla de terapia intensiva a quirófano para iniciar el proceso quirúrgico.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, reconoció el acto de generosidad de la familia, que permitió beneficiar a pacientes con insuficiencia renal y debilidad visual.

Explicó que un equipo de especialistas en trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, se trasladó a Tapachula para realizar la procuración.

Trasladados aéreos

El jefe de Prestaciones Médicas en el estado, Javier Navarrete García, informó que los dos riñones y las dos córneas del joven fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, donde pacientes esperaban recibir los órganos.

Precisó que el joven presentó muerte cerebral a causa de una hemorragia intraventricular Fisher IV, por lo que se planteó a la familia la posibilidad de donar sus órganos, decisión que aceptaron con gran generosidad.

Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos a fin de registrar los datos para acreditarse como donador.