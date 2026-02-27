Realiza IMSS reconstrucciones mamarias en Tapachula

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas fortalece la atención integral a mujeres que han enfrentado cáncer de mama mediante la realización de cirugías de reconstrucción mamaria en el Hospital General de Zona (HGZ) No. Uno “Nueva Frontera”, en Tapachula.

Desde 2025, esta unidad médica incorporó estos procedimientos de alta especialidad, que anteriormente requerían traslado a otras entidades del país (Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey). Con ello, se acerca la atención especializada a las derechohabientes chiapanecas, reduciendo tiempos de espera, gastos adicionales y desgaste emocional.

El titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que la consolidación de estos servicios representa un avance importante para la región, al permitir que las pacientes puedan concluir su proceso médico en su propio estado, con acompañamiento profesional y humano.

Por su parte, el cirujano plástico reconstructivo del HGZ No. Uno “Nueva Frontera”, Carlos Echeverría Rosales, informó que a la fecha se han realizado cuatro reconstrucciones mamarias, de las cuales, dos ya concluyeron satisfactoriamente su proceso quirúrgico de manera exitosa.

Explicó que estas intervenciones contribuyen de manera significativa a la recuperación integral de las pacientes, al impactar de forma positiva en su autoestima y calidad de vida, como parte del tratamiento posterior al cáncer de mama.

El IMSS en Chiapas recordó que las mujeres interesadas en este procedimiento deben acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para valoración médica y, en su caso, ser referidas al servicio de especialidad correspondiente.