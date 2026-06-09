Realiza magisterio “boteo” en caseta de cobro

Maestros de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas de la Sección 7 del SNTE, instalaron este lunes un “boteo” en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, sobre la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez.

Esta acción es parte de las actividades del paro nacional que mantienen desde el 1 de este mes de junio, para la abrogación a la Ley del Issste y la reforma educativa.

La actividad se desarrolló desde las primeras horas del día y contó con la participación de aproximadamente 80 maestros, quienes solicitaron cooperaciones voluntarias a los automovilistas que transitaban por la vía.

Movilizaciones

De acuerdo con representantes del movimiento, esta acción forma parte de las movilizaciones que el magisterio mantiene en el marco del paro nacional impulsado por integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los docentes señalaron que entre sus principales exigencias se encuentra la abrogación la Ley del Issste, al considerar que vulnera los derechos laborales del gremio. Los maestros se retiraron alrededor de las 15:00 horas.

Cabe señalar que otro grupo de maestros se concentró en la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez, donde continuaron las actividades de protesta encabezadas por la dirigencia de la Sección 7 del SNTE en Chiapas.