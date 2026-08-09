Realiza Morena asamblea informativa

Con el respaldo de líderes estatales, militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y habitantes de diversas colonias, Viridiana Figueroa García, directora general del Colegio de Bachilleres (Cobach) encabezó la asamblea informativa de unidad por la transformación en Tapachula.

Fernando Bermúdez, funcionario estatal, refrendó el compromiso de seguir respaldando el proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación y trabajar en unidad por las necesidades de la población.

“Necesitamos que ustedes nos sigan respaldando, ya que no lo vamos a lograr solos sino juntos y les pido que reciban y apoyen mucho a la licenciada Viridiana, el gobernador la quiere mucho porque es una gran mujer”, abundó.

Reconocen avance

En su intervención, Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, hizo un reconocimiento al avance que se ha tenido con los gobiernos federal y estatal, destacando que hay rumbo y dirección para dar al pueblo seguridad y bienestar, pero sobre todo con respeto a la soberanía nacional.

“En las asambleas informativas de Morena hemos tenido la oportunidad de platicar con la gente, quienes han reiterado que los apoyos y beneficios que otorga el gobierno federal a través de los programas sociales deben mantenerse, por ello, hoy les pedimos de su apoyo para apoyar a mi amiga Viridiana, que se escuche fuerte y lejos, ella es la buena», expresó.

En su mensaje, Viridiana Figueroa García asumió el compromiso de seguir trabajando y coordinando esfuerzos con el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y de mantener informada a la población sobre las acciones que se realizan desde el Movimiento de Regeneración Nacional.

“Hoy Morena es un movimiento fuerte que está conformado por hombres y mujeres fuertes y se consolida como un partido que escucha y atiende a la gente, pero sobre todo que trasforma a México, a Chiapas y Tapachula”, comentó.

Reconoció que el principal reto caminar y avanzar juntos, porque Tapachula convoca a trabajar en unidad, con responsabilidad y por amar a esta bendita tierra.