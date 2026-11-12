Realiza Paco Chacón brigadeo en la Diana

Paco Chacón participó en una jornada de brigadeo en el crucero de la Diana Cazadora, donde sostuvo encuentros con automovilistas y militantes de Morena para compartir su participación en el proceso interno rumbo a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Tuxtla Gutiérrez.

Durante la actividad destacó sus raíces tuxtlecas y su compromiso con la ciudad, además de compartir su visión de construir un Tuxtla Chingón, con una transformación que atienda las necesidades de sus colonias.

Chacón subrayó la importancia de mantener el trabajo en territorio, fortalecer la organización del movimiento y sumar la participación de la militancia en este proceso interno.

Finalmente, reiteró su interés en encabezar la Coordinación Municipal e invitó a militantes y simpatizantes a participar en la encuesta. “En la encuesta, Paco Chacón es la respuesta”.