Realiza SMyT inspección y vigilancia en Tumbalá

Con el objetivo de fortalecer la seguridad de la población usuaria y garantizar que el servicio de transporte público se preste conforme a la normatividad vigente, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) llevó a cabo un operativo de inspección, supervisión y vigilancia en la salida a Tumbalá, tramo El Zopilote, de este municipio chol.

El dispositivo se realizó de manera coordinada con diversas corporaciones de seguridad y procuración de justicia, en un trabajo conjunto entre la SMyT, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y la Fiscalía del Ministerio Público de Justicia Indígena de Yajalón, así como la Dirección de la Policía Municipal de Tumbalá.

Reporte

Durante el operativo se revisaron dos combis, ocho taxis, cinco mototaxis y 15 unidades de transporte mixto. Como parte de las acciones preventivas, se procedió a retirar polarizados a 10 unidades del transporte público, a fin de garantizar mayor visibilidad y seguridad para las y los usuarios.

Asimismo, dos mototaxis fueron remitidos al corralón por diversas irregularidades, entre las que destacan la falta de autorización para prestar el servicio y la ausencia de licencia de conducir por parte de los operadores.

Las unidades infraccionadas corresponden a un mototaxi modelo 2025, perteneciente a la agrupación “La Sombra”, y cuyo conductor no contaba con licencia de conducir.

De igual forma, se aseguró un mototaxi marca Bajaj, modelo 2026 placas 70HKV4, sin agrupación ni engomado, debido a que no contaba con autorización de la SMyT para prestar el servicio y el conductor tampoco tenía licencia.

Cabe destacar que en días pasados se realizó un operativo de revisión en el fraccionamiento Jardines del Grijalva, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.