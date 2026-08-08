Realiza SMyT intervención táctica en vialidades

Una intervención táctica con pintura fue realizada en la intersección de la calzada Antonio Pariente Algarín y Vía Pacífica, un ejercicio temporal en el que se aplica lo que indica la norma oficial mexicana 004 de Sedatu y el manual de calles mexicanas, para brindar seguridad vial a transeúntes y ciclistas.

Alberto Castillejos Albores, director de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, comentó que la norma y el manual indican cómo las calles deberían rediseñarse, para ordenar los diferentes tipos de movilidades: peatones, ciclistas, automovilistas, transporte público.

“Estamos implementando los cruces peatonales, la extensión de la ciclovía, generar un circuito de continuidad del Paseo Sabinal, porque es un punto importante, es el ingreso de dos parques importantes, una terminal de autobuses, el Paseo Sabinal, una plaza comercial”.

Estrategia de prevención

Estas acciones forman parte de la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, que va acorde con el programa de revitalización del río Sabinal, que es impulsado por asociaciones, instituciones y sociedad civil para recuperar los andadores como un lugar seguro.

Indicó que forma parte del proyecto, a través de la mesa de trabajo de accesos y conexiones, en la que identificaron que las 24 intersecciones del paseo Sabinal se encuentran interrumpidas por las vialidades de norte a sur.

La idea es construir cada una de las intersecciones para que exista un elemento de continuidad que otorgue seguridad a quienes lo utilizan, que han registrado un número bastante alto.

Eso muestra que en estos puntos la posibilidad de que ocurra un incidente aumenta si no se cuenta con los elementos de seguridad y movilidad necesarios.

Invitó a la población a sumarse a este tipo de intervenciones y conocer qué se está haciendo por la ciudad.