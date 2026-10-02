Realiza Tuxtla Chico donación de inmueble

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, agradeció al gobierno municipal de Tuxtla Chico, por la donación de un inmueble a la Unach, con el objeto de continuar con el crecimiento en infraestructura de la máxima casa de estudios.

Oswaldo Chacón indicó que el predio es una fracción con una superficie aproximada de 41 mil 104.120 metros cuadrados, localizada en la parte posterior del área denominada Parque del Chocolate, espacio que servirá para albergar a la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas.

Agradecimiento

En este sentido, reiteró su agradecimiento a las autoridades municipales por esta acción, que contribuirá al desarrollo de la comunidad estudiantil y al impulso de la oferta educativa en esta región de Chiapas. “Este es el inicio de una relación laboral, pero sobre todo de una amistad para concretar proyectos y beneficiar a las juventudes de la región”.

Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altúzar, expresó su reconocimiento al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, por su compromiso, visión y amor hacia la educación y al pueblo de Chiapas y a sus jóvenes, para que “se les abrieran puertas que sólo la educación abre, pues hoy se deja una herencia: una universidad”.

Oferta educativa

Cabe señalar que la Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas ofrece las nuevas licenciaturas en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, la licenciatura en Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa, así como la licenciatura de Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software.