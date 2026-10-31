Realiza Unach congreso de Medicina Humana

Con la participación de especialistas del ámbito de la salud, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Medicina Humana y Ciencias de la Salud 2026, un espacio académico dedicado al intercambio de conocimientos, la actualización profesional y el análisis de los principales retos de la medicina contemporánea.

Organizado por la Unach, a través de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, Campus IV, el encuentro se desarrolló en el Teatro de la Ciudad Amparo Montes, con un programa de conferencias y actividades en torno a siete áreas: Urgencias, Cardiología, Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Salud Pública y Neurología.

Durante la inauguración, el director de la Facultad de Medicina Humana, César Aguilar Meza, destacó que este congreso contribuye a fortalecer la formación y actualización de investigadores, docentes y estudiantes, además de refrendar el compromiso de la institución con la excelencia académica y la responsabilidad social en el ámbito de la salud.

Asimismo, reconoció la participación de los especialistas, quienes compartieron conocimientos y experiencias sobre los desafíos actuales de la medicina, los avances tecnológicos y las nuevas perspectivas que están definiendo el futuro de esta disciplina.

En representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, Juan Enrique Quintana Adriano señaló que este encuentro constituye un espacio para el diálogo académico y el intercambio de conocimientos, orientado a fortalecer la investigación, compartir experiencias y generar propuestas que contribuyan al desarrollo de la medicina y la ciencia.

Subrayó que el ejercicio de la medicina implica no solo preparación y actualización permanentes, sino también responsabilidad, sensibilidad humana y una profunda vocación de servicio hacia la sociedad.

Atestiguaron este evento el director de Servicios Médicos Municipales, Francisco Camas Durán; el jefe de Enseñanza e Investigación del Hospital General de Tapachula, Alexis de la Cruz Álvarez; el director de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur de la Unach, Jorge Tadeo González Estrada; el exdirector de la Facultad de Medicina Humana, Maximiliano López García; el director del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud del IMSS-Bienestar, general Manuel de Jesús Villalobos Flores; y la secretaria Académica de la Facultad de Medicina Humana, Rosa del Carmen Gallegos Sandoval.