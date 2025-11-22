Realiza Unach Foro de Innovación Ignite

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Negocios, Campus IV Tapachula, llevó a cabo el “1er. Foro de Innovación y Emprendimiento Ignite Unach 2025”, con el tema: Sinergia entre Negocios y Tecnología para el Desarrollo Regional.

Al hacer uso de la palabra, el rector Oswaldo Chacón Rojas reconoció el trabajo que realiza la Facultad de Negocios y destacó la vinculación con la Fundación Wadhwani, lo que permite a los estudiantes acceder a capacitación.

Posteriormente, realizó un recorrido por los stands de los unachenses, y luego de escuchar sus proyectos, les animó a continuar por el camino del emprendedurismo.

Emprendimiento

Por su parte, el director de la Facultad de Negocios, Gilibaldo Hernández Cruz, explicó que la Fundación Wadhwani, a través de su programa Ignite, ofrece una estrategia de emprendimiento experimental diseñado para el aprendizaje práctico, que guía a los estudiantes desde la ideación hasta la ejecución de sus ideas de negocios.

En este foro se presentan 21 proyectos los cuales se agrupan en los ejes temáticos: Innovación Empresarial y Emprendimiento Sostenible; Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital; Sustentabilidad y Economía Verde; Agroindustria, Alimentos y Desarrollo Local; Movilidad, Turismo y Bienestar Social.

Asistieron a este evento el especialista Región Sur de Wadhwani Ignite, Víctor Munguía Saavedra; la secretaria General de la Unach, María del Carmen Vázquez Velasco; el secretario General del Spaunach, Héctor Adolfo De León Gallegos y el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Secretaría de la Frontera Sur, Carlos Andrés Siles Torres.