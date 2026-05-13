Realiza Unach foro Decidir en tiempos de IA

Las tecnologías digitales están reconfigurando la comunicación política y la formación de la opinión pública alrededor del mundo, haciendo que la sociedad se replantee también lo que se concibe, se ejerce y se defiende como democracia, ya que las nuevas dinámicas inciden en cómo nos informamos, decidimos y convivimos en sociedad.

Encuentro

Ante ello y con el fin de generar un espacio de diálogo y reflexión, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, encabezado por la consejera presidenta, Marina Martha López Santiago, realizaron el foro “Decidir en tiempos de Inteligencia Artificial: democracia, comunicación y opinión pública”.

El encuentro reunió a autoridades electorales, especialistas y organismos internacionales para compartir diagnósticos, experiencias y los retos, que frente al impacto de la Inteligencia Artificial (IA) y las tecnologías digitales en la democracia pueden generarse.

Ante los presentes en las instalaciones del centro de convenciones universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, el rector Oswaldo Chacón Rojas expresó que entender cuál es el impacto particular de las nuevas tecnologías en la democracia y en la opinión pública es un desafío particular, por lo que este tipo de eventos permiten comprender, llegar a acuerdos y generar acciones para tomar mejores decisiones para beneficio de todas y todos.

Durante su participación en el panel “Elecciones, información y confianza: la integridad democrática frente a la IA”, refirió que el reto no es solamente conocer la IA, sino aprender a utilizarla como herramienta que permita una apropiación y generación de los conocimientos.

Refirió que, en materia electoral, los mapeos, análisis de datos, organización de la información y demás actividades que tomaban mucho más tiempo, hoy con la IA han reducido el esfuerzo y tiempo invertido.

Las actividades de este foro se completaron con la participación de distintos expertos en opinión pública e integrantes de instituciones, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en el fomento al voto y regulación de campañas electorales.