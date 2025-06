Realiza Unach la Cumbre Migratoria Chiapas 2025

Con la presencia de académicos, investigadores, presidentes municipales, autoridades de gobierno y cónsules de países centroamericanos, se realiza la Cumbre Migratoria Chiapas 2025: Movilidad, Políticas y Futuro, en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez” de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Dicho encuentro, organizado por la Unach y Mexican Coalition for Empowerment of Youth And Families, se realiza con la finalidad de fortalecer el apoyo a los migrantes y promover políticas públicas humanistas en esta materia.

Durante el acto inaugural, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que este tipo de eventos reivindican la responsabilidad social que es inherente a las universidades y que ha permitido a nuestras sociedades contar con tiempos de paz social, el crecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Acompañado por la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, refirió que las universidades no pueden estar desvinculadas de la realidad, por lo que, ante el fenómeno migratorio existente en todo el mundo, este evento resulta pertinente, demostrando la vocación humanista de las universidades.

En representación del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, indicó que hoy más que nunca se necesitan políticas migratorias basadas en derechos humanos, en la corresponsabilidad regional y en una cooperación efectiva.

Ante la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, comentó que el gobierno de la Nueva ERA apuesta por una integración que no margine, por un desarrollo que no excluya y por una región donde moverse no significa perder derechos, sino encontrar nuevos caminos para vivir con dignidad.

A su vez, el presidente de la Mexican Coalition for Empowerment of Youth and Families, Jairo Guzmán, aseveró que Chiapas requiere de especial atención en este tema, dado que es la puerta a la migración regular; por ello realizar este tipo de encuentros permite compartir la visión de justicia y trato digno para los migrantes.

De la misma forma el rector de The City College of New York, Anthony Liss, refirió que para su institución este tipo de espacios de discusión académica son muy importantes, al nutrir de buena forma el trabajo que realizan en beneficio de los estudiantes inmigrantes, los cuales son un gran número de la matrícula escolar que atienden.

En este marco, la coordinadora General del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (Cedes) y del Programa Universitario de Estudios Transfronterizos para el Desarrollo (PUET), Andrea Mena Álvarez, expuso que quienes participan de este evento están comprometidos a actuar desde sus respectivas trincheras.

Los ejes temáticos a desarrollar a través de conferencias magistrales y mesas de trabajo, durante los dos días de actividades, serán: desplazamiento humano y transformaciones locales, políticas migratorias y cooperación regional, así como las perspectivas de integración y desarrollo.