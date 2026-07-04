Realiza UNAM plan para saneamiento hídrico en Las Casas

Especialistas del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), elaboran Plan Maestro Integral para el saneamiento hídrico de San Cristóbal de Las Casas.

Estás acciones se realizan en coordinación con personal de la Dirección Técnica del Sistema Operador y de la Dirección de Obras Públicas del municipio.

Acciones

Se informó que equipos técnicos realizan labores de evaluación y análisis en campo que permitirán fortalecer el diagnóstico del sistema hídrico del municipio y avanzar en la planeación de soluciones de largo plazo para el saneamiento y el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para cumplir este cometido.

Lo anterior, para impulsar soluciones estructurales a los retos históricos en materia de agua y saneamiento, mediante un trabajo coordinado entre la autoridad, el Sapam y la academia.

Señalaron que los trabajos que se realizan es con el objetivo de “construir una planeación técnica sólida que contribuya a garantizar un mejor futuro para San Cristóbal de Las Casas”.