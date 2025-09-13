Realizan 18º Congreso de Químicos Farmacobiólogos

Con la presencia de autoridades universitarias, se llevó a cabo el 18º Congreso Internacional de Químicos Farmacobiólogos y XXXIII Jornadas Científicas, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Ciencias Químicas del Campus IV, en las instalaciones de la Facultad y en el Centro de Convenciones de reconocido hotel de Tapachula.

Al hacer uso de la palabra, el director de la SIAL, Pedro René Bodegas Valera, en representación del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, señaló que este encuentro reunió a expertos de las Ciencias Químicas, tanto nacionales como internacionales quienes compartieron conocimientos y avances en el campo citado.

Diálogo

“Los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar a destacados ponentes Y obtuvieron conocimiento que les servirá de cara al futuro, como parte de una educación integral”, acotó.

A su vez, la presidenta del Comité Organizador del Congreso, Consuelo Chang Rueda, explicó que el objetivo del Congreso fue difundir la producción académica y científica en estas disciplinas.

“Esta edición es significativa al coincidir con el 50 Aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas, de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, institución que durante medio siglo ha sido referente en la formación de profesionales y en la generación de conocimientos al servicio de la sociedad”, subrayó.

El evento contó con la participación de investigadores de la UNAM, del Ecosur, de la Unach, de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Juárez de Tabasco, entre otras instituciones de renombre y estuvo dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes relacionados con las áreas de Ciencias Química y de la salud.

Programación

Se disertaron conferencias en temas como “Uso de la Inteligencia Artificial en el combate a enfermedades”, por Enrique R. Ángeles Anguiano, de la FESC UNAM e “Importancia de la determinación de la hemoglobina glicosilada por el Método de HPLC”, a cargo de Lourdes López Heredia, de San Francisco, California.

Además, en los cursos precongreso se abordaron temas como: “Pensamiento matemático y sus aplicaciones”, “Taller de Estereoquímica; curso básico, curso teórico”; “Control biológico de plagas con énfasis en insecto. Curso Teórico”; “Experimentación farmacológica en el desarrollo de nuevos fármacos; métodos de bioevaluación”; “Análisis de líquidos orgánicos. Curso teórico-práctico”, entre otros.

Formaron parte del evento, el presidente municipal de Metapa, Luis Salgado Cervantes; la directora de la Facultad de Ciencias Químicas, Fanny Carmina Lee Faviel; el director de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez”, César Aguilar Meza, y la secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas, Claudia Elizabeth Galindo Árcega.