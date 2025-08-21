Realizan 2da reunión de la Mesa de Salud y Movilidad

La Secretaría de Salud hizo un llamado a representantes y trabajadores de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal, así como organismos internacionales y nacionales inmersos en el tema de movilidad humana, a trabajar en la correcta atención de la población migrante, esto durante la Segunda Mesa de Salud y Movilidad Humana, realizada en Tapachula.

Informe

Con un informe de las principales acciones realizadas en los últimos seis meses en la entidad, a través de las cuales las instituciones atendieron las necesidades de salud de las personas en contexto de movilidad, se afirmó que se trabaja en la respuesta coordinada con los gobiernos locales para la implementación de diferentes estrategias, como las ferias de salud, atención a caravanas con una perspectiva en el curso de vida de las personas, entre otras.

Además de instituciones de salud del gobierno federal, estatal y de municipios fronterizos estuvieron presentes representantes de la Organización Panamericana de la Salud, la Comar, quienes, de acuerdo con los testimonios, se ha mejorado la atención que se proporciona a la población migrante en materia de sanidad.

Con la participación de médicos, de defensores de los derechos de los migrantes y organismos no gubernamentales la Mesa Permanente en Salud y Movilidad Humana expuso los resultados positivos.

Destacaron el espacio para analizar de manera periódica las acciones que se realizan para la atención de las necesidades de las personas en tránsito, con énfasis en las áreas de atención médica, riesgos sanitarios, salud mental y salud pública.