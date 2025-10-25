﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Realizan 35 Festival Maya Zoque Chiapaneca

Octubre 25 del 2025
El 35 Festival Maya Zoque Chiapaneca se celebra del 23 al 25 de octubre en Rincón Chamula San Pedro. CP
El 35 Festival Maya Zoque Chiapaneca se celebra del 23 al 25 de octubre en Rincón Chamula San Pedro. CP

Como parte de las actividades del 35° Festival Maya Zoque Chiapaneca, se presentó la conferencia impartida por el investigador Enrique Pérez López, titulada “Festival Maya Zoque Chiapaneca: Espacio de memoria, identidad y continuidad colectiva”.

Pérez López, experto en temas indígenas, destacó la importancia del festival como un espacio para preservar la memoria, la identidad y la continuidad de las tradiciones de los pueblos mayas y zoques de Chiapas.

El 35° Festival Maya Zoque Chiapaneca se celebra del 23 al 25 de octubre en Rincón Chamula San Pedro, ofreciendo una amplia programación de danzas, música, gastronomía y exposiciones artesanales.

De esta manera el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el Ayuntamiento de Rincón Chamula San Pedro celebran desde la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios en un encuentro lleno de tradición, arte y comunidad.

La inauguración se realizó en el domo del parque central con una expo venta, exposiciones pictóricas y fotográficas, muestras gastronómicas y artesanales, así como talleres de cartonería y fotografía, entre otras actividades.

Se presentaron publicaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali Chiapas), se inauguraron murales y exposiciones pictóricas, y se ofrecieron talleres de títeres, fotografía y proyección de cine-documental. 

También hubo conferencias, presentaciones de libros, expresiones escénicas y proyecciones de cine documental. El festival reunió a artistas, estudiantes y comunidades en un espacio de diálogo, identidad y creación colectiva

﻿