Realizan 35 Festival Maya Zoque Chiapaneca

Como parte de las actividades del 35° Festival Maya Zoque Chiapaneca, se presentó la conferencia impartida por el investigador Enrique Pérez López, titulada “Festival Maya Zoque Chiapaneca: Espacio de memoria, identidad y continuidad colectiva”.

Pérez López, experto en temas indígenas, destacó la importancia del festival como un espacio para preservar la memoria, la identidad y la continuidad de las tradiciones de los pueblos mayas y zoques de Chiapas.

El 35° Festival Maya Zoque Chiapaneca se celebra del 23 al 25 de octubre en Rincón Chamula San Pedro, ofreciendo una amplia programación de danzas, música, gastronomía y exposiciones artesanales.

De esta manera el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el Ayuntamiento de Rincón Chamula San Pedro celebran desde la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios en un encuentro lleno de tradición, arte y comunidad.

La inauguración se realizó en el domo del parque central con una expo venta, exposiciones pictóricas y fotográficas, muestras gastronómicas y artesanales, así como talleres de cartonería y fotografía, entre otras actividades.

Se presentaron publicaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali Chiapas), se inauguraron murales y exposiciones pictóricas, y se ofrecieron talleres de títeres, fotografía y proyección de cine-documental.

También hubo conferencias, presentaciones de libros, expresiones escénicas y proyecciones de cine documental. El festival reunió a artistas, estudiantes y comunidades en un espacio de diálogo, identidad y creación colectiva