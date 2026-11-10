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Realizan 3er Encuentro de Artes Chiapas–Oaxaca

Noviembre 10 del 2026
La actividad se celebró en el Musac. Cortesía
La actividad se celebró en el Musac. Cortesía

Se realizó con éxito el Tercer Encuentro de Artes Chiapas–Oaxaca, en las instalaciones del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), actividad que integró expresiones artísticas, música y ciencia dirigida a toda la familia.

El acto fue un espacio de expresión y encuentro, donde el talento, la creatividad y las tradiciones se hicieron presentes a través de las distintas manifestaciones artísticas de Chiapas, Oaxaca, Japón, Estados Unidos y Yucatán.

Programa

Entre las actividades destacaron la inauguración del Tercer Encuentro de las Artes Chiapas-Oaxaca; las exposiciones individuales de las artistas japonesas Michiko Azu y Michiko Tsurumaki; música en vivo con marimba; observación astronómica mediante telescopios y la presentación musical de David Cordero, con un repertorio de rock y pop.

La jornada también contempló un espectáculo de video mapping con temática maya, que proyectó la riqueza cultural y artística de la entidad en uno de los recintos emblemáticos de la ciudad.

Con estas iniciativas, el Musac contribuye a fortalecer la promoción cultural y a generar espacios de encuentro entre artistas, visitantes y la comunidad.

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